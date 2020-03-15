ABC – из-за коронавируса и «нефтяной войны» чёрное золото с начала года подешевело вдвое

15.03.2020, 7:06, Новости дня

Цены на нефть с начала года упали более чем в два раза, пишет испанское издание ABC. Это падение, как поясняет издание, обусловлено вспышкой коронавируса, а также «нефтяной войной» между Россией и Саудовской Аравией.



Reuters

С начала года стоимость нефти упала на 51,5%, пишет ABC. Так, цена используемой в Европе нефти марки Brent в пятницу опустилась до отметки 32,69 долларов за баррель, снизившись таким образом до самого низкого показателя с февраля 2016 года, говорится в статье.

При этом только за последнюю неделю падение составило 34%.

Цена чёрного золота, как отмечает издание, рухнула из-за «нефтяной войны» между Россией и Саудовской Аравией, а также из-за сильного падения мирового спроса на сырьё в связи с коронавирусом.

2 января баррель нефти марки Brent стоил 66$, на прошлой неделе в пятницу после провала переговоров между Москвой и Эр-Риядом в рамках ОПЕК+ его стоимость уже составляла 45$.

Как напоминает издание, саудовцы хотели сократить добычу нефти на 1,5 миллионов баррелей в сутки в условиях падения спроса и цен. Однако, столкнувшись с отказом Москва, Эр-Рияд объявил о том, что затопит рынки нефтью, чтобы может ещё больше сбить цены и изменить позицию России.