Мнение: Трасса М-4. Попытка №1

15.03.2020, 7:00, Разное

Попытка №1. Турки пытаются разблокировать трассу М-4 для завтрашнего совместного патрулирования с российскими военными в рамках договоренностей Путина и Эрдогана в Москве и последующих соглашений российских и турецких военных по военным вопросам.

Боевики и их родственники с флагами ССА организовали блокаду на трассе М-4, чтобы не допустить проезда турок с бульдозером, который должен разрушить импровизированные баррикады и проложить дорогу для первого патруля. Альтернативно одаренные даже детей вытащили на дорогу.

Фишка ситуации в том, что разблокировать дорогу предстоит именно туркам. И если у них не получится (безотносительно причин), Москва естественно обвинит Эрдогана в нарушении новой сделки.