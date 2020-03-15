 

Мнение: Трасса М-4. Попытка №1

15.03.2020, 7:00, Разное

Попытка №1. Турки пытаются разблокировать трассу М-4 для завтрашнего совместного патрулирования с российскими военными в рамках договоренностей Путина и Эрдогана в Москве и последующих соглашений российских и турецких военных по военным вопросам.
Боевики и их родственники с флагами ССА организовали блокаду на трассе М-4, чтобы не допустить проезда турок с бульдозером, который должен разрушить импровизированные баррикады и проложить дорогу для первого патруля. Альтернативно одаренные даже детей вытащили на дорогу.

Фишка ситуации в том, что разблокировать дорогу предстоит именно туркам. И если у них не получится (безотносительно причин), Москва естественно обвинит Эрдогана в нарушении новой сделки.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Украинцы взбесились из-за роскошного отдыха Зеленского

28.12 / “Закидываюсь”: жена Евгения Петросяна ошарашила секретом своей диеты

10.01 / Главная улика — шрапнель

05.02 / Актриса Татьяна Абрамова отмечает 45-летие

29.12 / Рудковская сорвалась на съёмочной площадке «ЯныСупер»: «Зачем мне тут склад устраивать?»

10.01 / Медики рассказали о возможных причинах частого появления синяков

05.03 / Смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать после обновления MIUI

29.12 / Мнение: Почему молчит @Beria? В Минске судят тех, кто выступал против интеграции

07.01 / Владимир Путин поздравил верующих с Рождеством

07.02 / Мнение: Атака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика