 

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров

15.03.2020, 6:59, Новости дня

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.

«В этом так много харизмы», – приводит РИА «Новости» слова одного из комментаторов на канале wiwibloggs.

Автор канала FrenchBaguette также высоко оценил как песню группы, так и самого Красилова.

В зарубежных музыкальных СМИ клип группы Little Big на песню Uno назвали «совершенно сумасшедшим». «В нем есть даже коленный танец, который сопровождает видео, и он, если честно, уморительный», – пишет портал The Line of Best Fit.

Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для Евровидения песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Евровидении представят провинциальные гопники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

10.02 / Исследование: четыре из пяти корпоративных сетей в России заражены вирусами

28.02 / Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

13.03 / Трамп поручил «до самого верха» заполнить нефтяной резерв США

13.02 / 23-летнего племянника Кадырова назначили главой Совбеза Чечни

09.03 / Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи по Сирии

31.12 / Освобожденный из украинского плена рассказал о заказных задержаниях СБУ

28.12 / Гендиректор КБ “Южное” выписал себе премию в 609 тыс. грн

17.01 / Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука

03.02 / В Ухане лечить инфицированных коронавирусом будут 1400 военных медиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика