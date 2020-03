Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.

«В этом так много харизмы», – приводит РИА «Новости» слова одного из комментаторов на канале wiwibloggs.

Автор канала FrenchBaguette также высоко оценил как песню группы, так и самого Красилова.

В зарубежных музыкальных СМИ клип группы Little Big на песню Uno назвали «совершенно сумасшедшим». «В нем есть даже коленный танец, который сопровождает видео, и он, если честно, уморительный», – пишет портал The Line of Best Fit.

Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для Евровидения песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.

