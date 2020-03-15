 

«Бережённого Бог бережёт»: Блёданс высказалась о дополнительных мерах против коронавируса

15.03.2020, 6:30, Разное

Отечественная актриса театра и кино Эвелина Блёданс на странице в Instagram высказалась относительно объявленных столичными властями мер, предпринимаемых в связи с пандемией коронавируса. Артистка решила не отправлять сына Семёна на учёбу, считая, что «бережённого Бог бережёт».
В недавней публикации в соцсети Блёданс опубликовала небольшое видео, в кадрах которого Семён играет переданными друзьями из Нижнего Новгорода игрушками. В подписи к посту актриса обратилась к подписчикам с предложением обсудить объявленные мэром Москвы дополнительные меры против распространения коронавируса. Столичные власти с 16 марта вводят в учебных учреждениях свободное посещение, таким образом давая возможность родителям самим решать, где детям находиться безопаснее. Блёданс решила пока не водить Семёна в школу, однако хочет знать мнение других родителей относительно данного вопроса.

В комментариях фолловеры выражают разнополярные точки зрения. Одни уверены, что учёба должна быть на первом месте, но при этом, несомненно, следует придерживаться рекомендаций относительно профилактики коронавируса, к примеру, соблюдать правила гигиены. Другие, как и Эвелина Блёданс, пока не станут пускать малышей в школу, всё же опасаясь возможности заразиться опасным вирусом.



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