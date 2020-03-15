 

Обнародованы данные о распространении коронавируса в Китае и Южной Корее

15.03.2020, 6:28, Новости дня

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, 1370 человек выздоровели, сообщил Госкомитет по здравоохранению КНР. Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее возросло на 76, выздоровели 120 пациентов, сообщил Центр контроля заболеваний.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, общее число заболевших в Китае к утру воскресенья достигло 80 тыс. 844 человек, выздоровели 66 тыс. 911, умерли 3 тыс. 199, передает ТАСС.

В провинции Хубэй за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения, все они зафиксированы в ее административном центре – городе Ухань, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 10 (все они зарегистрированы в Ухане), до 3085. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 54 тыс. 278.

Тем временем Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея сообщил, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 76 и достигло 8 тыс. 162, общее число летальных исходов составило 75.

По данным южнокорейских врачей, из больниц выписаны 120 пациентов, всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее выздоровели 834 человека.

В то же время, по данным Ренхап, к 15 марта число новых случаев заражения за сутки впервые с 21 февраля оказалось менее 100.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Правительство Украины выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

06.02 / Вопрос дня: Как распознать фейковые фотографии?

21.02 / Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг

23.02 / Новые правила выдачи грин-карт начнут действовать в США

09.01 / Названо число открытых в 2019 году месторождений в России

14.01 / Мнения: Большой брат уже в твоем кармане

21.02 / Круизное судно Diamond Princess в Японии покинули еще восемь россиян

27.01 / В Киеве горело здание Минкульта

11.03 / Знарок – о поражении от “Динамо”: ошибки совершили не очень вовремя

18.02 / Аваков предложил записать в коллаборанты всех жителей Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика