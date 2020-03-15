 

Луис Суарес может успеть сыграть за “Барселону” в нынешнем сезоне

15.03.2020, 6:24, Новости дня

Ведущий нападающий футбольной сборной Уругвая и испанской "Барселоны" Луис Суарес может вернуться в строй раньше, чем ожидали эксперты и врачи. Получивший травму ноги и перенесший в начале января операцию футболист может восстановиться к концу апреля.

Как уже сообщали Вести.Ru, Суареса в середине января прооперировали в связи с травмой мениска правого колена. Медицинский штаб "Барса" тогда сообщил, что уругваец пропустит около 4 месяцев и вряд ли сможет выйти на поле раньше середины мая.

Однако, сообщает испанское издание As, нападающий может восстановиться уже в апрели и, поскольку, Ла Лига приостановлена из-за коронавируса как минимум на 2 тура, скорее всего, сможет помочь каталонцам в нынешнем чемпионате.



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