 

В Словакии арестовали четырех судей и чиновников, обвиняемых в коррупции

15.03.2020, 6:24, Новости дня

Четверо из обвиняемых в коррупции судей и чиновников арестованы в Словакии. Они проходят по делу об убийстве журналиста Яна Куциака. Среди взятых под стражу — бывший заместитель министра юстиции республики.

Ранее на неделе полиция страны провела масштабную операцию по задержанию замешанных в коррупции судей и чиновников. Большинство из них освободили под подписку о невыезде после предъявления обвинений, сообщает телеканал "Россия 24".

Ян Куциак и его невеста были убиты в феврале 2018 года. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах страны. Он также сообщил о контактах двух чиновников из аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой. Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке премьер-министра.



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