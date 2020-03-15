Мнение: Игра в конфликты
15.03.2020, 6:15, Разное
Предлагаю поиграть в обещанную игру перед тестом.
Завтра тест на тему конфликтов, все ведь помнят?
После теста повторим что-то подобное, посмотрим есть ли прогресс.
Условия игры примерно те же, что и раньше.
Но все-таки прочитайте внимательно.
В этот раз первая фраза каждой ветки будет одна для всех.
Но все-таки это будут четыре разных конфликта.
Посмотрим, как одна и та же претензия по-разному задает течение конфликта, в зависимости от мотивов второй стороны.
Начинающие ветку, все, пишут одну и ту же фразу.
Это будет муж, жена которого пришла под утро.
А вот отвечающие в подветках будут разными, но обязательно один из указанных мной вариантов.
Муж, начинающий ветку (за него могут играть и девушки, и мужчины, как и за вторую сторону) копирует мою фразу в точности.
Начинающие подветку тоже копируют в точности имя героя и фразу. В чужие подветки никто не влезает, каждый пишет в своей.
В одной ветке могут быть подветки с совершенно разными героями, любым из четырех вариантов.
Цель игры – разрешить конфликт в свою пользу, насколько можно, и проследить, что способствует этому.
Польза в конфликте – рост СЗ и улучшение условий.
Итак.
Муж: “Ты рехнулась совсем? Сколько времени?”
1. Жена, которая пришла от любовника и хочет это скрыть.
Жена: “Извини, пожалуйста, заболтались с Ленкой”.
2. Жена, которая пришла от подружки и хочет добиться права отдыхать так почаще.
Жена: “Почему ты на меня наезжаешь?”
3. Любовник, который пришел вместе с женой, отодвинул ее в сторону и хочет поговорить с мужем о разводе.
Любовник: “Привет. Тут такое дело, видишь… Она была со мной”
4. Жена, которая решила отплатить мужу за то, что он тоже задерживается почти до утра иногда.
Жена: “Ты можешь себе такое позволить, а я не могу?”
Источник: Эволюция
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