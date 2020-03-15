Мнение: Игра в конфликты

15.03.2020, 6:15, Разное

Предлагаю поиграть в обещанную игру перед тестом.

Завтра тест на тему конфликтов, все ведь помнят?

После теста повторим что-то подобное, посмотрим есть ли прогресс.

Условия игры примерно те же, что и раньше.

Но все-таки прочитайте внимательно.

В этот раз первая фраза каждой ветки будет одна для всех.

Но все-таки это будут четыре разных конфликта.

Посмотрим, как одна и та же претензия по-разному задает течение конфликта, в зависимости от мотивов второй стороны.

Начинающие ветку, все, пишут одну и ту же фразу.

Это будет муж, жена которого пришла под утро.

А вот отвечающие в подветках будут разными, но обязательно один из указанных мной вариантов.

Муж, начинающий ветку (за него могут играть и девушки, и мужчины, как и за вторую сторону) копирует мою фразу в точности.

Начинающие подветку тоже копируют в точности имя героя и фразу. В чужие подветки никто не влезает, каждый пишет в своей.

В одной ветке могут быть подветки с совершенно разными героями, любым из четырех вариантов.

Цель игры – разрешить конфликт в свою пользу, насколько можно, и проследить, что способствует этому.

Польза в конфликте – рост СЗ и улучшение условий.

Итак.

Муж: “Ты рехнулась совсем? Сколько времени?”

1. Жена, которая пришла от любовника и хочет это скрыть.

Жена: “Извини, пожалуйста, заболтались с Ленкой”.

2. Жена, которая пришла от подружки и хочет добиться права отдыхать так почаще.

Жена: “Почему ты на меня наезжаешь?”

3. Любовник, который пришел вместе с женой, отодвинул ее в сторону и хочет поговорить с мужем о разводе.

Любовник: “Привет. Тут такое дело, видишь… Она была со мной”

4. Жена, которая решила отплатить мужу за то, что он тоже задерживается почти до утра иногда.

Жена: “Ты можешь себе такое позволить, а я не могу?”