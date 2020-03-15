Фрагменты Свитков Мёртвого моря из Музея Библии в Вашингтоне признаны поддельными

15.03.2020, 6:07, Разное

Музеем Библии в Вашингтоне некоторое время назад за сумму в 1 миллион долларов были приобретены 16 из 70 выставленных на продажу фрагментов Свитков Мёртвого моря. Проведённая независимыми экспертами из компании Art Fraud экспертиза показала, что части рукописей на самом деле не являются артефактами, поэтому их назвали поддельными.

Около 18 лет назад на одном из частных рынков была обнаружена группа из 70 фрагментов древних рукописей. Часть из них купил Музей Библии в Вашингтоне, остальные на данный момент хранятся в академических заведениях в разных странах мира. Однако, как показала независимая экспертиза, к Свиткам Мёртвого моря артефакты не имеют никакого отношения, так как создавались не в древности, хотя для изготовления качественных подделок могли использовать натуральную кожу, ранее найденную в Иудейской пустыне. Директор музея Гарри Харгрейв, комментируя выводы специалистов говорит, что они всегда старались быть правдивыми, но в ситуации с якобы ивритскими копиями библейских текстов сами «оказались жертвами мошенников и подтасовки фактов».

Коллет Лолл, участвовавшая в проведении экспертизы, считает, что фрагментами манипулировали в обманных целях. При этом эксперт отмечает, что, скорее всего, и остальные свитки группы также окажутся фальшивыми, так как взяты из одного источника, не имеющего отношения к свиткам Мёртвого моря, найденным ещё в 1947 году и хранящимся в Иерусалиме.