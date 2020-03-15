 

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек

15.03.2020, 5:59, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 61 тыс. 518 случаев заражения коронавирусом за пределами Китая в 135 странах (и территориях),общее число заразившихся в мире превысило 142 тыс. человек, говорится в коммюнике организации.

Количество летальных исходов к полудню субботы выросло до 2 тыс. 199 (424 за сутки), передает РИА «Новости».

По оценкам американского исследовательского университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано почти 150 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 120 странах.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

В связи с этим президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы. РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.



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