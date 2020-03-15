Дума рассматривает поправки к Конституции во втором чтении

15.03.2020, 5:39, Разное

Ко второму чтению в профильный думский комитет по

госстроительству и законодательству поступило 387 поправок, из них 200

предложено к принятию. В третью главу основного закона, касающуюся

вопросов федеративного устройства, вносится 47 поправок, в четвертую,

регулирующую полномочия президента, – 20.

Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральном

собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о

судебной власти и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном

самоуправлении.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании

фракции “Единая Россия”, президентские поправки в основной закон

наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием.

“Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже

прожиточного минимума. Это также обязательная индексация пенсий, которая должна

ежегодно проводиться”, – напомнил председатель нижней палаты.

Планируется, что третье чтение законопроекта пройдет 11

марта. После этого документ будет направлен в Совет Федерации. Общероссийское

голосование по изменениям в Конституции планируется провести 22 апреля. Только

после этого закон будет подписан президентом.