 

Дума рассматривает поправки к Конституции во втором чтении

15.03.2020, 5:39, Разное

Ко второму чтению в профильный думский комитет по
госстроительству и законодательству поступило 387 поправок, из них 200
предложено к принятию. В третью главу основного закона, касающуюся
вопросов федеративного устройства, вносится 47 поправок, в четвертую,
регулирующую полномочия президента, – 20.

Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральном
собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о
судебной власти и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном
самоуправлении.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании
фракции “Единая Россия”, президентские поправки в основной закон
наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием.
“Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже
прожиточного минимума. Это также обязательная индексация пенсий, которая должна
ежегодно проводиться”, – напомнил председатель нижней палаты.

Планируется, что третье чтение законопроекта пройдет 11
марта. После этого документ будет направлен в Совет Федерации. Общероссийское
голосование по изменениям в Конституции планируется провести 22 апреля. Только
после этого закон будет подписан президентом.



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