 

Под Челябинском психически больной мужчина избил сторожа

15.03.2020, 5:39, Разное

Психически больной мужчина избил женщину-сторожа школы в Уйском районе Челябинской области. Злоумышленник устроил скандал, утверждая, что во время дежурства пенсионерки что-то пропало.

По данным РИА ФАН, мужчина несколько раз ударил вахтершу и пнул ногой. Женщина получила сотрясение мозга. Она сообщила об инциденте в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



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