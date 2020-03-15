 

В Николаеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину. СМИ пишут, что за рулем была экс-чемпионка по прыжкам

15.03.2020, 5:18, Новости дня

13 марта в Николаеве произошло ДТП, жертвой которого стала женщина-пешеход. Об этом проинформировала полиция Николаевской области.

“25-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия”, – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что водителя машины задержали и вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

“Новости N” пишут, что водитель Mitsubishi – спортсменка Ольга Ладыга. Она в 2013 году стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту среди юниоров, уточняет “Трибуна”.

По данным николаевского издания, у Ладыги нет водительского удостоверения – его она никогда не получала. Автомобиль якобы принадлежит бойфренду спортсменки, которая в Николаеве руководит фитнес-проектом.

Фото: novosti-n.org

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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