 

Медики Mayo Clinic назвали причины свиста в груди

15.03.2020, 5:07, Разное

Медики Mayo Clinic назвали причины характерного свиста в груди. Они напомнили о необходимости обращения к специалистам для установления диагноза и рекомендаций в лечении.
Один из крупнейших медицинских и исследовательских центров мира Mayo Clinic представил на своем сайте список заболеваний, вызывающих специфический свист в груди. Проблема требует безотлагательного решения, так как причины могут быть достаточно опасными. Наиболее часто свистящее дыхание наблюдается при бронхите, астме и аллергии, а также хронической обструктивной болезни легких. В понятие ХОБЛ входят такие заболевания как хронический бронхит и эмфизема. Достаточно часто на фоне сопутствующих заболеваний, например, туберкулёза или абсцесса легких, развивается бронхоэктатическая болезнь, при которой дыхание сопровождается свистом. Недуг характеризуется расширением и деформацией бронхов, в результате чего и появляется данный признак.

В перечне заболеваний, при которых нарушается дыхательный процесс, находится и бронхиолит. Диффузное воспаление бронхиол чаще всего имеет вирусное происхождение и возникает у детей в возрасте до одного года. Еще одним признаком дыхания со свистом может быть кислородное голодание. Вместе с тем специалисты клиники рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской консультацией.



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