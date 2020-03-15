BFM TV – итальянцы поют песни, чтобы спастись от гнетущей тишины карантина

15.03.2020, 5:06, Новости дня

Жители Италии, вынужденные сидеть дома из-за объявленного на всю страну карантина, спасаются от гнетущей тишины и тревоги с помощью популярных песен, рассказывает BFM TV. В социальные сети попадает всё больше записей того, как соседи распевают хиты 90-х, народные песни или спортивные гимны со своих балконов и из окон.



Reuters

В социальных сетях появляется всё больше видеозаписей того, как итальянцы на вынужденном национальном карантине из-за коронавируса распевают вместе песни каждый из своей квартиры, пишет BFM TV. Таким образом жители страны пытаются спастись от гнетущего молчания и поднять друг другу настроение в тяжёлое время.

Власти Италии, как напоминает издание, закрыли на карантин всю страну, которая оказалась на втором месте по количеству заболевших COVID-2019: к пятнице число подтвержденных случаев заражения превысило 15 тыс., а погибло более тысячи человек. Чтобы нарушить тишину улиц, вынужденные сидеть дома итальянцы вспоминают свои любимые песни. Судя по записи в Twitter, жители Турина иногда прибегают к хиту «Macarena» для уменьшения беспокойства.

Torino San salvario pic.twitter.com/K75qSYIgtU

— effe. (@fedeffez) March 12, 2020

В другом видео над пустынной улицей Сиены затворники распевают народную песню со словами «Viva la nostra Sienna» («Да здравствует наша Сиена»), а вскоре к ним присоединяется воющая на луну собака.

#Coronavirus :

60 millions d’Italiens sont contraints de rester chez eux.

Mais parfois, comme ici à Sienne, ils chantent quand même ensemble. pic.twitter.com/nmUIHUJ5fK

— François Beaudonnet (@beaudonnet) March 13, 2020

Ещё южнее, в Неаполе, с балконов иногда открываются трогательные сцены. Так, на видео из соцсетей видно, как один из жителей включил на полную громкость эстрадную песню. Автор публикации сопроводил её комментарием: «Сражаться с улыбкой».

Combattere con il sorriso #andràtuttobene pic.twitter.com/iNc116pzi2

— marinapetito (@spenkita) March 13, 2020

Другие предпочли более спортивные мелодии, напоминающие о славном времени на местном стадионе Сан-Паоло.

LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI!

QUANDO TUTTO SARÀ FINITO, SCENDEREMO IN STRADA AD ABBRACCIARCI PROPRIO COME QUANDO VINCEMMO I MONDIALI! #Andràtuttobene pic.twitter.com/EbiFKnIUPz

— Domenica (@mentallprisoner) March 13, 2020

В заключение BFM TV рассказывает о популярном клипе, в котором камера блуждает между прилавков на улице Сан-Грегорио-Армено, одной из старейших в Неаполе. Сопровождает видео хэштег «Andra Tutto Bene» («Всё будет хорошо»), который стал чем-то вроде официального девиза Италии на это сложное время.

Da ascoltare tutto…

"Adda passà ‘a nuttata…" #andratuttobene pic.twitter.com/Fu37X5dPqX

— danila (@Danila9631) March 11, 2020