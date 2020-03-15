Wyborcza – коронавирус может испортить главный российский праздник — День Победы

15.03.2020, 5:06, Новости дня

Несмотря на то, что РФ даже и не думает отменять Парад 9 Мая, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, обострение международной обстановки с распространением коронавируса, может испортить планы Кремля, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что список приглашённых стремительно сокращается, а ветеранам ввиду их возраста противопоказано общаться с представителями иностранных делегаций.



Reuters

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с распространением коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович. Однако детали применяемых сейчас методов остаются секретом Кремля, добавляет он.

Владимир Путин панически боится инфекции. Его сотрудники уже давно знают, что с признаками простуды они не могут приходить на встречу с российским лидером, который не стесняется выгнать кашляющего министра с рабочей встречи.

Однако эпидемия может испортить самый большой российский праздник. Уже долгие недели как в Подмосковье продолжается подготовка к Параду 9 Мая, посвящённого 75-й годовщине Победы над Третьим Рейхом. Через две недели на полигоне Алабино должны начаться первые репетиции Парада, в котором примет участие 15 тысяч человек. Тем временем Москве и в Московской области ввиду эпидемии был введён запрет на проведение мероприятий, в которых принимает участие более 5 тысяч человек, рассказывает польский журналист.

На майские мероприятия были приглашены ветераны, то есть пожилые люди. Для них общение с членами иностранных делегации может быть смертельно опасно. Только из Китая должно приехать 2000 приглашённых, продолжает он.

Кремль очень хочет, чтобы мероприятия посвященные 75-й годовщине Победы — это слово в РФ пишут с заглавной буквы — прошли наилучшим образом. Власти РФ хотят, чтобы как можно больше мировых лидеров оказались под впечатлением шагающих ровно частей, мощью новых военных машин, проезжающих по Красной Площади и пролетающих над ним самолётов, объясняет он.

Как уверил Песков, подготовка к Параду будет продолжаться, а о возможной его отмене власти в Кремле пока что не думают. Однако список гостей стремительно уменьшается. Вашингтон уже объявил, что Дональд Трамп не приедет на Парад 9 Мая, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

sceptyczny.debunk: Ой, как жаль.

mnm: Этому негодяю ничто ничего не испортит. Это он портит всё, что только можно.

romuald47: Неужели в этом 2020 году незначительный вирус разгромит Красную Армию и прогонит Красного Путина с Красной площади?

pantom: Россия — лучшее в мире кабаре. Жаль только, что в параде не принимают участия самые красивые россиянки.