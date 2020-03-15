Стали известны результаты анализа Трампа на коронавирус

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15.03.2020, 4:59, Новости дня

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие нового коронавируса оказались отрицательными, следует из сообщения лечащего врача американского лидера Шона Конли, распространенного пресс-службой Белого дома.

«После содержательной беседы с президентом [США Дональдом Трампом] относительно тестирования на [предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 он решил сдать [анализы]. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», – приводит текст сообщения лечащего врача Трампа ТАСС.

«Через неделю после ужина с бразильской делегацией в [поместье] Мар-а-Лаго [в штате Флорида] у президента [Трампа] по-прежнему нет симптомов [заболевания]», – подчеркнул Конли.

Согласно данным телекомпании CNN, к настоящему моменту в США число случаев заражения новым коронавирусом возросло до 2655, умерли 56 человек.

Напомним, в четверг медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартена, сопровождавшего бразильского лидера Жаира Болсонару 7 марта во время его визита в США и контактировавшего с Дональдом Трампом. В тот же день появились сообщения, что коронавирус якобы диагностировали и у Болсонару.

В пятницу в Белом доме созвали экстренное совещание из-за общения Трампа с Болсонару и контакта американского лидера с заболевшим бразильским чиновником. Сразу же после этого президент Бразилии опроверг сообщения о заражении коронавирусом.

В тот же день американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.



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