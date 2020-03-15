 

Саакашвили предупредил украинцев о тяжелых временах

15.03.2020, 4:28, Новости дня

Украина из-за коронавируса потеряет не менее десяти процентов экономики, а после окончания пандемии полгода будет жить в шоковом режиме, сообщил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире ток-шоу «Свобода слова».

По словам Саакашвили, полмиллиона украинцев в Европе, которые остаются без работы, в ближайшее время вернутся на родину. В этой связи он призвал официальный Киев готовить налоговые льготы, иметь четкую правительственную программу по снижению налогов, по стимулированию возвращающихся на родину и по кредитованию, передает РИА «Новости».

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса.

В пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что страна закроет границы для всех иностранцев. В тот же день Зеленский дал украинцам три дня на возвращение в страну.



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