Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

15.03.2020, 4:27, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании. Об этом сообщило издание Strana.ua.

Как уточняется, в киевский аэропорт Борисполь вместе с экс-президентом прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.

По данным СМИ, несколько дней назад Порошенко полетел в Испанию для прохождения курса детоксикации в одной из клиник, в связи с чем пропустил допрос в Государственном бюро расследований. Предполагалось, что Порошенко пробудет в Испании еще не меньше недели. Однако из-за грядущего закрытия авиасообщения ему пришлось изменить планы.

О закрытии на Украине авиасообщения в ночь на 17 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 президент Владимир Зеленский объявил вечером в субботу, 14 марта, напоминает РИА Новости.