UFC в Бразилии. Никита Крылов выиграл, Кевин Ли проиграл

15.03.2020, 4:27, Новости дня

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC продолжает проводить свои турниры, несмотря на пандемию коронавируса. В Бразилии состоялись состязания под эгидой UFC Fight Night 170. Тяжеловес Никита Крылов выиграл свой поединок у Джонни Уокера решением судей.

В главном бою вечера один из сильнейших легковесов UFC Кевин Ли неожиданно проиграл Чарльзу Оливейре. Хозяин октагона победил удушающим приемом в третьем раунде матча, который предусматривал пять полноценных отрезков.

Из других результатов стоит отметить победу Гилберта Бернса над Дамианом Майю нокаутом в первом раунде и успех Ренато Мойкано в бою против Дамира Хаджовича, где все решил удушающий прием также в первом раунде. Франсиско Тринальдо победил Джона Макдесси решением судей.