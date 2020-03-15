В Хабаровске и Иркутске прошли акции против поправок в Конституцию
15.03.2020, 4:09, Новости дня
В Хабаровска сотни местных жителей вышли на согласованный митинг против поправок в Конституцию. Участники акции скандировали "Лучшая поправка – Путина отставка". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Организаторами акции выступили коммунисты. Их также поддержали представители Либертарианской партии и Левого фронта. Участники митинга выступали против обнуления президентских сроков Владимира Путина, голосования по поправкам и других изменений в главный закон страны.
В Иркутске на согласованный митинг против поправок в Конституцию вышло более 400 человек. Участники акции высказывались против обнуления сроков Путина и его неприкосновенности после отставки. Митингующие также выступили в поддержку обвиняемых по делу "Сети".
11 марта верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о принятии поправок в Конституцию. За проголосовали 160 депутатов, один – против, трое воздержались. Ранее днём закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. На этом же на заседании депутат Валентина Терешкова внесла поправку к Конституции России, по которой предыдущие президентские сроки действующего президента Владимира Путина и третьего президента Дмитрия Медведева обнуляются. Это позволит нынешнему главе государства, в случае участия в выборах и победы на них, оставаться президентом до 2036 года.
- Президент России Владимир Путин внёс законопроект о поправках к Конституции в январе, вскоре после своего послания Федеральному собранию, в котором он обосновал необходимость их принятия. Поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти. Критики Путина считают, что их главная цель – обеспечить сохранение власти в руках Путина после его ухода с поста президента.
-
Радио «Свобода»
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет