В Хабаровске и Иркутске прошли акции против поправок в Конституцию

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15.03.2020, 4:09, Новости дня

В Хабаровска сотни местных жителей вышли на согласованный митинг против поправок в Конституцию. Участники акции скандировали "Лучшая поправка – Путина отставка". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Организаторами акции выступили коммунисты. Их также поддержали представители Либертарианской партии и Левого фронта. Участники митинга выступали против обнуления президентских сроков Владимира Путина, голосования по поправкам и других изменений в главный закон страны.

В Иркутске на согласованный митинг против поправок в Конституцию вышло более 400 человек. Участники акции высказывались против обнуления сроков Путина и его неприкосновенности после отставки. Митингующие также выступили в поддержку обвиняемых по делу "Сети".

11 марта верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о принятии поправок в Конституцию. За проголосовали 160 депутатов, один – против, трое воздержались. Ранее днём закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. На этом же на заседании депутат Валентина Терешкова внесла поправку к Конституции России, по которой предыдущие президентские сроки действующего президента Владимира Путина и третьего президента Дмитрия Медведева обнуляются. Это позволит нынешнему главе государства, в случае участия в выборах и победы на них, оставаться президентом до 2036 года.

  • Президент России Владимир Путин внёс законопроект о поправках к Конституции в январе, вскоре после своего послания Федеральному собранию, в котором он обосновал необходимость их принятия. Поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти. Критики Путина считают, что их главная цель – обеспечить сохранение власти в руках Путина после его ухода с поста президента.

  • Радио «Свобода»

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