Физики из США объяснили форму «винных слез»

15.03.2020, 4:07, Разное

Группа физиков из США объяснила форму «винных слёз». В предложенной учёными теории используется концепция ударных волн, что позволяет понять специфику появления на стенках бокала характерных узоров.

Свыше 50 лет исследователи размышляют на тему, каким образом появляются «винные слёзы». Учёные из университета в Лос-Анджелесе, используя теорию ударных волн создали модель, описывающую необычное явление. Для этого физики решили уравнение по гидродинамике с учётом действия компрессионной волны, далее они провели расчёт концентрации спирта, во внимание принимались также условия научного эксперимента. Движение смеси напитка по стенке бокала вверх объясняется капиллярным эффектом за счёт поверхностного натяжения плёнки вина, покрывающей внутреннюю стенку бокала.

Спирт подвержен испарению быстрее воды, в итоге увеличивается сила натяжения плёнки, заставляя жидкость двигаться вверх по вертикали. При этом момент силы достигает пика, но затем останавливается из-за действующей на него гравитации, далее напиток стекает вниз. Данное явление открыли в 1865 году, но форма «винных слёз» оставалось загадкой для учёных по настоящее время.