 

Мнение: О залоге 100% выживания в карантине по коронавирусу

15.03.2020, 4:00, Разное


Фото © Reuters.

Давайте не будем лукавить: шутить над уханьским коронавирусом запросто можно, а серьёзно подходить к делу – абсолютно необходимо.

В Москве уже де-факто вводится карантин по n-2019-CoV для школьников. Пока добровольный. Вероятно,этим дело не ограничится. В худшем случае, сидеть дома придётся всем. А выход на работу станет формой признания, которое надо будет ещё заслужить.

90% населения останутся дома.

И вот что… получается.

Все дома, кроме самых востребованных производств. Что означает повышенную вероятность инфраструктурных аварий. И если произойдёт серьёзный коллапс на районной подстанции электроснабжения, без света могут остаться десятки и сотни домов.

Что означает в условиях современного большого города отсутствие не только света, но также воды, канализации, возможности приготовить пищу и т.п. Очень много в современном МКД завязано на упорядоченном беге электронов по проводам.

И вот вопрос.

Как долго вы сможете продержаться без привычных удобств – водоснабжения, канализации, освещения, готовки? Резервные варианты есть?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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