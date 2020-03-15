 

Мнение: …Коронавирус прогони…

15.03.2020, 3:45, Разное

Сотни людей прикладываются к мощам в Казанском соборе СПб. Борьба с эпидемией выходит на новый уровень. Это точно поможет.

Не совсем понятна как позиция РПЦ, так и позиция Смольного. Трудно предполагать, что они не отдают отчет в рисках и последствиях. В данном случае речь идет минимум о преступной халатности. При этом все надзорные органы дистанцируются от происходящего.

Источник: Эль Мюрид



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