Под Москвой банда вымогателей похитила мужчину

15.03.2020, 3:42, Разное

В Ленинском округе банда из пятерых вымогателей похитила 25-летнего мужчину и заперла его в подвале, потребовав денег. Злоумышленники намеревались получить от потерпевшего 220 тысяч рублей.

По данным сайта “Подмосковье сегодня”, похитители отпустили молодого человека, чтобы он собрал нужную сумму. Потерпевший тут же обратился в полицию. Бандитов задержали при передаче средств.