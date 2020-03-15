 

Представлен новый кроссовер Chevrolet Traverse

15.03.2020, 3:31, Новости дня

Американский бренд General Motors официально представил публике обновленный полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse.

В свою очередь, отличия нового поколения состоят в форме головной оптики, увеличенной решетке радиатора. Кроме того, с задней части кузова применили светодиодные фонари. В салоне применили продвинутую панель приборов, а также улучшенный мультимедийный центр. Кроссовер также обладает системой синхронизации со смартфонами.

Под капотом модели Chevrolet Traverse применен 3,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 314 л.с. Также заявлено, что новая модель имеет 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Уже к концу 2020 года состоится выход автомобиля в продажу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Американские курсанты приветствовали инструктора нацистским приветствием

12.03 / В мире: Зачем Трамп закрыл Америку перед выборами

31.01 / Стало известно о возможности повторного заражения коронавирусом после выздоровления

25.02 / Башкирский чиновник объяснил, почему обматерил посетителя

06.02 / В Крыму попросили Лукашенко открыть консульство Белоруссии

03.02 / В Kia рассказали о новом недорогом кроссовере Kia Sonet

11.02 / Трамп вновь предлагает существенно сократить помощь зарубежным странам

17.02 / В Британии оштрафовали телеканал “НТВ-Мир Балтия” за дискуссию о Скрипале

10.01 / Администрация МГИМО вызвала участвовавших в драке со Жванецким студентов

26.01 / VOAэкспресс 26 января 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика