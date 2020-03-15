Представлен новый кроссовер Chevrolet Traverse

15.03.2020, 3:31, Новости дня

Американский бренд General Motors официально представил публике обновленный полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse.

В свою очередь, отличия нового поколения состоят в форме головной оптики, увеличенной решетке радиатора. Кроме того, с задней части кузова применили светодиодные фонари. В салоне применили продвинутую панель приборов, а также улучшенный мультимедийный центр. Кроссовер также обладает системой синхронизации со смартфонами.

Под капотом модели Chevrolet Traverse применен 3,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 314 л.с. Также заявлено, что новая модель имеет 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Уже к концу 2020 года состоится выход автомобиля в продажу.