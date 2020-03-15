Renault в феврале увеличила продажи в РФ на 19%

15.03.2020, 3:31, Новости дня

Французская компания Renault в прошлом месяце увеличила количество продаж своей техники на российском рынке.

Вместе с тем за февраль отечественные дилеры реализовали на рынке РФ свыше 10,1 тысяч новых машин, что соответствует 19% повышению продаж по сравнению с прошлым годом. Также представители французской марки указали, что за период с января по февраль 2020 года общее количество продаж превысило 18,4 тысяч сделок, что на 13% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

Самым продаваемым в РФ остается бюджетный седан Renault Logan, который в прошлом месяце приобрели более 2,6 тысяч клиентов с приростом на 15%. Вторую строчку в рейтинге занимает недорогой кроссовер Duster, который выбрали около 2 тысяч покупателей в России.