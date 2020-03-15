Появились первые снимки нового кроссовера Volvo XC100

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15.03.2020, 3:30, Новости дня

Шведский автомобильный гигант Volvo объявил о планах выпустить два новых кроссовера.

В настоящее время известно, что одно из новинок окажется новый флагманский кроссовер под названием Volvo XC100. В свою очередь, дизайн по многим элементам имеет схожие компоненты от модели XC90 актуальной версии. В Сети уже продемонстрировали рендерные изображения нового паркетника, который имеет увеличенные размеры.

Радикальные отличия коснулись задней части кузова. Данный автомобиль сможет стать конкурентом для Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Пока производитель не называет технических параметров новинки, однако эксперты прогнозируют высокую мощность и продвинутые опции, отсутствующие в текущих поколениях данной модели.



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