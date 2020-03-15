Польша закрыла все границы из-за коронавируса

15.03.2020, 3:28, Новости дня

Правительство Польши издало распоряжение о закрытии всех государственных границ страны и запрете въезда иностранцев для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

О решении правительства объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, уточнив, что это вынужденная и хорошо обдуманная превентивная мера, так как власти не хотят допускать массовой вспышки заболеваемости, как это произошло в некоторых соседних странах, передает ТАСС.

«Изменения в порядке пересечения границы вводятся, чтобы противодействовать распространению коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о том, чтобы избежать въезда на польскую территорию лиц, которые могут представлять собой серьезную угрозу для общественного здоровья», – сообщили в МВД Польши.

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши пояснили, что 15 марта пересечь границу смогут только граждане Польши, иностранцы, являющиеся супругами, детьми польских граждан или находящиеся под их опекой, иностранцы, имеющие «карту поляка» (документ, подтверждающий польское происхождение и предоставляющий ряд льгот), временный или постоянный вид на жительство, разрешение на работу, представители дипломатического корпуса и члены их семей, а также водители транспорта, предназначенного для перевоза товаров.

При этом с 00.00 15 марта прекратилось все международное железнодорожное и воздушное сообщение с Польшей, за исключением чартерных рейсов, возвращающихся в республику с поляками на борту. Попасть на территорию страны теперь можно только на автобусе или автомобиле. При пересечении границы все въезжающие должны будут заполнить анкету, указать место своего пребывания и отправиться в 14-дневный домашний карантин, нарушение которого может повлечь за собой уголовную ответственность и штраф до 5 тыс. злотых (1,3 тыс. долларов).

Запрет выходить из дома касается как въехавшего на территорию Польши, так и членов его семьи. Сходить за покупками и на прогулку с собакой нельзя. Польское правительство рекомендует попросить об этом знакомых или воспользоваться услугами фирм по доставке еды.

Все имеющие право въезда в Польшу смогут сделать это через 37 пунктов пропуска: 15 на границе с Чехией, 5 на границе со Словакией, 15 – с Германией и 2 – с Литвой. Помощь пограничникам будет оказывать полиция и пожарная охрана.

Помимо внутренних границ в Шенгенской зоне Польша также приняла решение ограничить число КПП на внешней границе. Приостанавливается работа семи погранпереходов на границе с Украиной, пяти – с Белоруссией и двух – с Россией.

С выездом из Польши никаких сложностей не будет. Однако по возвращении следует рассчитывать на необходимость провести две недели в карантине.

Особый режим будет функционировать до 24 марта, но власти республики сразу же предусмотрели возможность его продления на 20 дней, а затем и на месяц в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Напомним, в пятницу Польша и Дания решили ввести контроль на границах со странами Шенгенской зоны.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

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