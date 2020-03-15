Мнение: Когда слишком много правды…

15.03.2020, 3:24, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

9 марта 2010 года (вторник)

Приезжали друзья – «оппозиция Дрожжановского района Татарстана».

Несколько лет жизни они потратили на то, чтобы свергнуть главу администрации района Джаудата Гафурова. И своего добились. Подвели экс-чиновника под уголовное дело, раскопав и огласив информацию о сомнительных сделках с бюджетными деньгами, выделенными на закупку семян. Глава администрации не придумал ничего умнее, как направить почти все деньги в хозяйство, которое возглавляет его родной брат. История эта завершилась тем, что глава администрации района отделался легким испугом – условным сроком и катапультированием на непыльную, но хлебную должность.

Оппозиция на этом успокоилась. Мой упрек, что замена одной персоны на другую без изменения системы ничего не дает, принят не был:

– Нам этого и не надо! У нас персональный зуб на Гафурова и мы своего добились. А системы могут менять только такие, как ты. Мы же можем только поддержать. Чем можем.

И на том спасибо!

Среди прочего привезли и газет.

В «Республике Татарстан» опубликовано первополосное интервью с Минтимером Шаймиевым. Всё интервью пронизано страхом перед будущим и параноидальным нежеланием покидать политическую сцену. Оно и понятно. Уверен, что не за себя волнуется Минтимер Шарипович, а за бизнес своего ближайшего окружения. Угроза над этим самым бизнесом нависла и в самом деле нешуточная.

В одном месте интервью Шаймиев «прокололся», сказав, что Минниханов и Метшин достойно проведут Универсиаду 2013. С Миннихановым-то всё понятно, а у Метшина осенью выборы. Могут ведь и не выбрать. Прокол Шаймиева в том, что он выборы выборами не считает. О чем фактически и проговорился.

Есть в интервью и несколько строк адресованных персонально мне. И людям, интересующимся делом «Шаймиев против Муртазина». В самом конце материала Шаймиев говорит о том, что всегда очень терпимо относился к конструктивной критике. А вот неконструктивную критику, а тем более клевету прощать не намерен. Всё правильно, Минтимер Шарипович, клевету прощать не стоит. Только с критериями клеветы надо определиться. Экспертизу проводить не по отдельным цитатам, вырванным из контекста, а по всей «критике». В нашем с вами случае – по книге «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана». Уверен, что книга потому и напугала вас, Минтимер Шарипович, что в ней слишком много правды. А неправды – нет совсем.

***С утра отнес в спецчасть три заявления. В Верховный Суд РТ о переносе рассмотрения кассационной жалобы на Постановление Вахитовского райсуда, отказавшегося признать незаконным бездействие прокурора РТ К.Амирова. Кроме того, заявил ходатайство о проведении выездного заседания Верховного Суда РТ в Дигитлях.

Второе заявление – в УФСИН РФ по РТ. С просьбой разобраться, почему руководство ФБУ КП-17 не воспользовалось статьей 97 УИК РФ и не предоставило мне краткосрочный отпуск для участия в заседании Верховного Суда РТ.

Ну и третье заявление – в Следственный комитет при прокуратуре РФ по РТ с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении Минтимера Шаймиева по его любимой 129 статье УК РФ («Клевета»). Вообще-то собирался обратиться с этим заявлением, «покончив» со своим делом. Но теперь, когда Шаймиев уходит, тянуть дальше нельзя. Судиться с пенсионером как-то не очень удобно. Надо бы, чтобы моё заявление было рассмотрено до ухода Шаймиева с должности президента РТ.

Для меня это принципиальный вопрос. Минтимер Шарипович в день допроса в Кировском районном суде, в начале в зале судебного заседания, а потом уже и на улице в интервью татарстанским СМИ раструбил, что я начал ему мстить потому, что Радик не взял меня на работу. К Радику Шаймиеву на работу я никогда не просился. Никогда! За ложь придется ответить. Как минимум, извиниться. Публично. В отличие от Шаймиева, я не кровожадный. Добиваться того, чтобы он занял мою шконку в колонии не буду.