Гаспарян о Сталине: Принт с рожей этого кровавого хуйла распугивает людей в московском метро

15.03.2020, 3:18, Новости дня

В метро Москвы появилось изображение “кровавого хуйла” Иосифа Сталина. Об этом 12 марта сообщил в Facebook российский журналист Артур Гаспарян, опубликовав фотографию.

“Вот принт с рожей этого кровавого хуйла, преступника, живодера, садиста, параноика и мородера, разоблаченного и осужденного не только историей, но даже его однопартийцами еще в 1956 году на историческом XX съезде КПСС (о чем нынешние шавки агитпропа предпочитают не вспоминать) распугивает теперь людей в Московском метро”, – написал он.

Журналист провел параллели между Сталиным в России и Адольфом Гитлером в Германии.

“Как бы в Берлине под демагогические стенания об уважении к своей истории напринтовали на вагонах лики бесноватого – мол, не все же при нем было плохо, экономика росла, безработица ликвидирована, рабочий класс вставал с колен и так далее”, – отметил Гаспарян.

По его словам, в России “смердящих говнопатриотов, пестуемых нынешним режимом (как-раз и занимающихся вульгарным переписыванием истории), вряд ли можно призывать к вменяемости и адекватности”.

“Пустое. Они пошли вразнос и тянут всех нас в бездну. Разве что хотелось бы на этом сюрреалистическом оруэлловском фоне небольшой, может быть, малости, этакой исторической иронии судьбы – чтобы они сами, эти озверевшие параноидальные говнопатриоты, их семьи, родственники, близкие закончили точно так же, как миллионы ни в чем не повинных, невиновных наших несчастных сограждан, зверски растерзанных, расстрелянных, бесчеловечно уничтоженных их обожаемым “эффективным менеджером” в концлагерях и тюрьмах ГУЛАГа”, – заявил Гаспарян.

ХРОНИКИ ДНА…И вот принт с рожей этого кровавого хуйла, преступника, живодера, садиста, параноика и мородера,… Posted by Artur Gasparyan on Neljapäev, 12. märts 2020

16 апреля 2019 года “Левада-центр” опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому более 70% россиян так или иначе одобряют роль Сталина в истории.

Социолог “Левада-центра” Карина Пипия отмечала, что в динамике отношения россиян к Сталину есть три периода доминирования разных оценок: негативное восприятие (2001–2006 годы), безразличие (2008–2012 годы) и позитивные оценки (с 2014 года).