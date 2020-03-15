Личное: Самбурская и военные

15.03.2020, 3:15, Разное

Настя Самбурская снялась на обложке Maxim.

Несколько лет назад, когда Настя только открыла для себя фитнес и с помощью неграмотных тренировок превратила себя в крепкого такого парня, я назвала её то ли бабуином, то ли просто жилистым таким пацаном. И она на меня от обиды за это накинулась в соцсетях.



Фото: Maxim

Посмотрите на фотографию Самбурской слева. Ну, согласитесь: я тогда всё правильно сказала. Не Настя, а Анастас!

Зато на свежей обложке Maxim (в коллаже — справа) Настя выглядит очень хорошо. Моя конструктивная критика пошла ей только на пользу! Ну, или фотошоп, в котором редакторы журнала для дрочеров хорошо натаскались за десятилетия превращения уродов в красавиц — не суть.

Фигуру Самбурской я сегодня ругать не буду. Наоборот, похвалю: прекрасное туловище!

А вот язык у Насти — поганый. Разговаривает, как девка из зассанной подворотни, сделавшая карьеру в эскорте. В интервью Maxim Самбурская высказалась о своём отношении к военным.

Пожалуй, процитирую:

Недавно в Инстаграме один поклонник спросил, смогла бы я жить с военным. Ну как вы себе это представляете? У меня же совсем другой уровень дохода. Как он себя будет чувствовать, если у него жена может квартиру приобрести, а он портки не может купить и носки зашивает? К тому же, очень сложно военному человеку понять раздолбайскую творческую женскую душу. Меня нельзя строить, я всегда делаю, что хочу… Мужчине, не близкому мне по духу, рядом со мной может быть очень тяжело, поэтому кому попало обо мне мечтать не надо. Я не сахар!

И, вроде бы, честно ответила Настя и даже не изрыгнула из себя парочку подзаборных матов, как ей свойственно.

Сказала, как есть: не буду с военным, потому что у военных нет денег.

Но вот почему-то от таких её откровений лично у меня остался неприятный осадок. Я, в принципе, не люблю, когда быдло что-то там заявляет. Честно заявляет ли, врёт ли — мне пофиг.

Я люблю, когда быдло молчит и хлопает глазками, пуская слюни на воротник.

Когда же быдло открывает рот и, не подумав, оскорбляет тех, от кого напрямую зависит её жизнь и благополучие, тех, кто, в случае чего, будет умирать ради того, чтобы её отлакированная, дорогая задница жила, мне становится противно.

Да, фигура Самбурской стала лучше, но вот воспитание у неё будто уровня дочери алкаша и шлюхи.

На вопрос о том, стала бы она жить с военным, женщина может ответить по-разному, а вот проститутка скажет, что нет, не стала бы, потому что у него нет денег.

Хотите знать, как я бы ответила на этот вопрос?

Стала бы, если бы влюбилась. А военным лично от меня — большое спасибо.

Спасибо, мужчины, за то, что служите России и всем нам.