 

Учёные: Кетогенная диета может провоцировать схожие с гриппом симптомы

15.03.2020, 3:07, Разное

Австралийские учёные из Университета Тасмании провели анализ онлайн-форумов, посвящённых кетогенной диете и побочным эффектам. В результате специалисты пришли к выводу, что данный способ питания может провоцировать схожие с гриппом симптомы, но отметили небольшую выборку, которую нельзя «принимать за истину», однако и не стоит не учитывать итоги работы.
Специалисты собрали информацию о 101 человеке, соблюдавшем кетодиету и замечавшем в процессе схожие с гриппом симптомы. На форумах пользователи жаловались, что начали ощущать «побочные эффекты» в виде повышенной усталости и слабости, тошноты, головокружений, потери концентрации внимания, проблем с ЖКТ и сбоев сердечного ритма примерно через пару недель после перехода на новый рацион. Особо сильно данные симптомы ощущались на протяжение недели, а затем постепенно исчезали, в среднем за 14 дней.

Кетогенная диета подразумевает рацион с низким содержанием углеводов, средним – белков и высоким – жиров. Это питание разработано для пациентов с эпилепсией, однако нередко к нему прибегают и с целью похудения. Учёные предупреждают, что при переходе на кетодиету возможно появление перечисленных выше симптомом, также присущих гриппу. Однако репрезентативность выборки низкая и для более детального исследования этой темы потребуются дополнительные исследования.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / «Все отлично»: Дибров после микроинсульта выписался из больницы

25.02 / Александр Овечкин и Настасия Шубская станут родителями во второй раз

21.02 / Хакеры украли данные у Джастина Бибера и у свыше 10 млн пользователей

16.02 / Личное: Перепись бесплатных проституток

20.02 / Мнение: Телевизор проиграл

23.01 / Фотограф рассказала о трогательной встрече Брэда Питта и Дженнифер Энистон на вручении кинонаград

06.01 / Опубликованы рендеры электрического универсала Volkswagen ID.3

12.02 / Этика лопаты

25.02 / Боятся смерти и мании преследования: Перечислены фобии российских звезд

29.12 / Сын-фрик Яковлевой превратился в героиню “Ведьмака”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика