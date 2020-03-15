Учёные: Кетогенная диета может провоцировать схожие с гриппом симптомы

15.03.2020, 3:07, Разное

Австралийские учёные из Университета Тасмании провели анализ онлайн-форумов, посвящённых кетогенной диете и побочным эффектам. В результате специалисты пришли к выводу, что данный способ питания может провоцировать схожие с гриппом симптомы, но отметили небольшую выборку, которую нельзя «принимать за истину», однако и не стоит не учитывать итоги работы.

Специалисты собрали информацию о 101 человеке, соблюдавшем кетодиету и замечавшем в процессе схожие с гриппом симптомы. На форумах пользователи жаловались, что начали ощущать «побочные эффекты» в виде повышенной усталости и слабости, тошноты, головокружений, потери концентрации внимания, проблем с ЖКТ и сбоев сердечного ритма примерно через пару недель после перехода на новый рацион. Особо сильно данные симптомы ощущались на протяжение недели, а затем постепенно исчезали, в среднем за 14 дней.

Кетогенная диета подразумевает рацион с низким содержанием углеводов, средним – белков и высоким – жиров. Это питание разработано для пациентов с эпилепсией, однако нередко к нему прибегают и с целью похудения. Учёные предупреждают, что при переходе на кетодиету возможно появление перечисленных выше симптомом, также присущих гриппу. Однако репрезентативность выборки низкая и для более детального исследования этой темы потребуются дополнительные исследования.