 

N-TV – коронавирус будет стоить немецкому футболу почти миллиард евро

15.03.2020, 3:06, Новости дня

Приостановка сезона немецкой футбольной бундеслиги может сильно ударить по финансовому положению немецких клубов, пишет N-TV. Общие потери доходов от ТВ-трансляций, спонсоров и билетов на стадионы могут составить примерно €750 миллионов евро.


Reuters

В случае полной отмены текущего сезона бундеслиги, немецкие футбольные клубы могут потерять примерно €750 млн, пишет N-TV. На данный момент никакого страхового возмещения для них не предусмотрено.

Как пишет издание, только из-за недополученных денег за ТВ-трансляции клубы потеряют порядка €370 млн. Кроме того, экономический ущерб будет нанесён из-за потери спонсорских средств и выручки от продажи билетов на игры. Главы немецких клубов «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» предупредили о том, что отмена чемпионатов может иметь самые серьёзные последствия для многих команд.

N-TV пишет о том, что на понедельник назначено совещание 36 немецких футбольных клубов, на котором предстоит обсудить дальнейшие действия. На данный момент в немецком футболе нет положения о том, как действовать в случае остановки чемпионата.

Что касается создания специального фонда помощи, то такая идея воспринимается в немецких футбольных кругах со скепсисом, отмечает издание. При этом немецкий футбольный союз (DFB) уже вынес на повестку вопрос о помощи — но только для клубов третьей бундеслиги, женской бундеслиги, а также региональных футбольных объединений. В официальном заявлении DFB говорится о том, что программа помощи призвана избежать проблем с ликвидностью и банкротств клубов из-за ситуации с коронавирусом. 



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