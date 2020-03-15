В Греции закрыли пляжи и горнолыжные курорты

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15.03.2020, 2:28, Новости дня

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что распорядился закрыть все пляжи и горнолыжные курорты в рамках мер против распространения коронавируса.

«Я только что распорядился закрыть с завтрашнего дня все организованные пляжи и горнолыжные курорты. Ситуация серьезная и требует от всех ответственности. Нужно избегать общественных мест, где много людей. Давайте все будем соответствовать складывающимся обстоятельствам», – приводит слова премьера Греции ТАСС.

Кроме того, Мицотакис призвал сограждан не выходить дома, передает РИА «Новости».

«Закроем дверь перед коронавирусом и останемся внутри столько, сколько сможем. Особенно если мы принадлежим к уязвимым группа населения, то мы должны быть еще более осторожны. Мы защищаем себя – мы защищаем общество», – призвал Мицотакис граждан Греции.

Кроме того, правительство Греции усилило меры по предотвращению распространения в стране коронавируса. На 15 дней закрыты суды, детские площадки, спортивные залы, кинотеатры, театры, концертные площадки, а также развлекательные центры. Также закрыли рестораны, кафе и бары, за исключением работающих на вынос и доставку, другие предприятия общественного питания, торговые центры и библиотеки.

Работа музеев и археологических площадок в Греции приостановлена до 30 марта. В стране не работают учебные заведения, включая частные курсы.

По данным Министерства здравоохранения Греции, число заразившихся коронавирусом в стране к субботе достигло 228. Состояние пяти граждан тяжелое, они находятся в реанимационных отделениях больниц. Восемь больных вылечились и были выписаны. Три человека умерли.

Ранее в Греции отменили эстафету Олимпийского огня.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.



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