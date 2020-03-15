Посольство РФ в Киеве обстреляли из ракетницы
15.03.2020, 2:28, Новости дня
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства РФ в Киеве, сообщили СМИ.
Видео инцидента опубликовал сайт телеканала «Рен-ТВ».
Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко «Дню добровольца». Выпущенная ракета попала по крыше посольства. Кроме того, радикалы, по данным украинского интернет-издания «Страна.ua», порвали российский флаг.
В дипмиссии рассказали, в связи с проведением акции у здания дежурили усиленные наряды Нацгвардии Украины. В посольстве также заявили, что «сделают обход» здания для оценки возможных последствий акции, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг Киев разорвал договоры об аренде земли с российским посольством.
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил возможность изъятия зданий российского посольства в Киеве.
Отметим, что на Украине по-прежнему нет нового российского посла. Летом 2019 года газета ВЗГЛЯД подробно описывала эту ситуацию.
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