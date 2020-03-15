 

Хоккейный клубы хотят играть. КХЛ в раздумьях

15.03.2020, 2:18, Новости дня

Семь хоккейных клубов из восьми, прошедших во второй этап плей-офф КХЛ, выразили желание продолжать розыгрыш Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, несмотря на угрозы, связанные с пандемией коронавируса. Исключение составил финский "Йокерит", официально снявшийся с турнира.

Остальные участники плей-офф, победившие своих соперников в первом раунде, провели селекторное совещание и согласились, что сезон не нужно прерывать, сообщает издание "Спорт-экспресс". Позиция шести российских клубов и казахстанского "Барыса" такова, что раз не введены карантин и запрет на массовые мероприятия, то дальнейшее проведение турнира пока не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.

При этом самая сложная ситуация именно у команды из Казахстана, поскольку в этой стране практически имеет место запрет на проведение массовых мероприятий. При этом лига пока не высказала однозначного мнения по поводу оставшихся матчей. Сообщалось, что 17 марта КХЛ собирается обсудить возможность переноса Кубка Гагарина в связи с пандемией.



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