В Испании введены ограничения на перемещение граждан по стране

15.03.2020, 2:18, Новости дня

В Испании в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 введены ограничения на передвижения граждан по стране. Распоряжением премьер-министра страны Педро Санчеса закрывается большинство магазинов. Исключения сделаны для магазинов, где продается продовольствие и товары первой необходимости, а также для аптек.

В стране на 15 дней введено "состояние повышенной готовности". С разрешения конгресса оно может быть продлено. Меры, введенные в связи с эпидемией, были согласованы на экстренном заседании министров.

Гражданам разрешено передвигаться по улицам лишь для того, чтобы сходить в магазин за продуктами, товарами первой необходимости или лекарствами. Можно также навещать пожилых людей или тех, кто нуждается в уходе, а также посещать супермаркеты, аптеки, банки, больницы. Разрешено ходить и на работу, передает РИА Новости. Закрыты бары, рестораны, театры, музеи и прочие развлекательные заведения.

Коронавирус выявлен у 5,7 тысячи жителей Испании. Почти три тысячи заболевших — в Мадриде. Жертвами болезни стали 180 граждан страны, из них 133 — жители столицы.