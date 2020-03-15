ДНК из рек поможет учёным обнаруживать исчезающие виды животных

15.03.2020, 2:07, Разное

Учёные из University of Massachusetts разработали новую технику анализа воды, которая поможет им обнаруживать исчезающие виды животных. Для этого специалисты берут ДНК из речных вод, что позволяет идентифицировать даже сложно контролируемые популяции.

Разработанный учёными eDNA, или метод анализа окружающей среды, окажется отличным инструментом мониторинга, расширяя возможности поиска. На данный момент для контроля за исчезающими видами животных используются давно известные методы, к примеру, фотоловушки, однако их можно применять далеко не ко всем видам фауны.

Специалисты протестировали новый способ, собрав образцы воды и отложений из нескольких водных артерий Англии и Шотландии. Обнаруженные в реках ДНК двух десятков видов млекопитающих сравнили с полученными ранее при помощи фотоловушек и полевых наблюдений данными. В результате удалось выявить, что eDNA идентифицирует водяных полёвок даже лучше, чем традиционные методы, поэтому учёные считают, что разработанный ими анализ можно применять и для определения других исчезающих видов животных.

Согласно прогнозам экспертов ООН, в ближайшие 30 лет на планете может исчезнуть около миллиона видов животных и насекомых. Основной причиной негативной тенденции называют деятельность человека, в частности, увеличение выбросов парниковых газов, что приводит к повышению температуры на Земле и другим отрицательным последствиям.