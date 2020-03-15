Палата представителей приняла законопроект о выделении средств на борьбу с коронавирусом

15.03.2020, 2:05, Новости дня

В ночь с пятницы на субботу Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект о выделении финансирования на борьбу с коронавирусом. Благодаря этому американцы должны получить доступ к бесплатным тестам и смогут взять оплачиваемый больничный. Законопроект является попыткой ограничить экономический ущерб от пандемии, в результате которой уже закрыты школы, спортивные арены и многие офисы.

Подавляющее большинство законодателей – 364 против 40 – Палаты представителей поддержали законопроект, расширяющий программы социальной защиты на тех, кто в ближайшие недели может остаться без работы. Экономисты предупреждают, что вспышка заболевания может привести к рецессии в американской экономике.

Президент Дональд Трамп заявил, что он поддерживает комплекс мер, принятый Палатой представителей, что увеличило вероятность прохождения законопроекта в контролируемом республиканцами Сенате.

110-страничный законопроект – плод длительных переговоров между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучиным, представлявшим точку зрения президента. Мнучин настаивал на сокращении налогов, в то время как Пелоси выступала за расширение социальных гарантий. В законопроект не вошло предложение Трампа о сокращении налогов на зарплату на 1 триллион долларов.

У Пелоси и Трампа сложились прохладные отношения: сейчас они не общаются друг с другом напрямую. «Это не было нужно», – так Пелоси охарактеризовала предложение президента на пресс-конференции в пятницу вечером.

Ранее днем Трамп обвинил демократов в том, что те «не делают того, что является правильным для страны».

Законопроект предусматривает две недели оплачиваемого отпуска по болезни и по семейным обстоятельствам для тех, кто пострадал от вируса. Компании получат налоговые льготы для покрытия расходов.

Работники также смогут брать до трех месяцев неоплачиваемого отпуска, если они находятся на карантине или ухаживают за больными членами семьи.

Это расширило бы программы социальной защиты, которые помогают людям пережить экономические спады, в том числе пожилым людям и школьникам из семей с низкими доходами, которые могут потерять доступ к бесплатным завтракам и обедам в случае закрытия школ.

Законопроект предусматривает увеличение финансирования на выплату пособий по безработице и программу талонов на питание («фудстемпов»), благодаря которой 34 миллионам людей с низкими доходами могут покупать продукты.

Также будет увеличена федеральная поддержка программы бесплатного медицинского страхования «Медикейд», которая предназначена для людей с низкими доходами.

Пелоси сказала, что на следующей неделе Палата представителей начнет работу над еще одним законопроектом, чтобы помочь пострадавшим от кризиса отраслям и экономике в целом. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти сказал, что предложенное Трампом снижение налога на заработную плату может стать одним из факторов в этих переговорах.