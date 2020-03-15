Украина вводит запрет на въезд иностранцев в связи с коронавирусом

15.03.2020, 2:05, Новости дня

КИЕВ – Украина закрывает границы для регулярного пассажирского сообщения с целью предупреждения распространения коронавируса на своей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 13 марта.

«Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00 часов 01 минуты 16 марта 2020 иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни на самолете, ни на поезде, ни на автомобиле, ни на любых других средствах», – сказал президент Украины в видеообращении, которое размещено на его интернет-сайте.

Граждане Украины, которые «по объективным причинам» не успеют вернуться домой до указанной даты – 16 марта, отметил президент Украины, «должны обратиться в украинские консульства».

«В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами», – сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что в данном решение есть исключение для иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности – представителей официальных международных организаций и дипломатических миссий.

Работать продолжат пограничные грузовые пункты пропуска – авиа-, железнодорожные, морские и автомобильные. Экипажи всех грузовых транспортных средств пройдут проверку экспресс-тестами.

«Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно. (…) Но я призываю всех украинцев успеть вернуться в последующие трое суток», – сказал лидер Украины.

Советы президента

Владимир Зеленский призвал граждан воздержаться от паники, массово не закупать в магазинах товары первой необходимости: гречку, спички и туалетную бумагу.

«Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена. Помогают простые вещи: мыть руки с мылом. Тщательно и более 30 секунд. Пользоваться дезинфектором, здороваться, а не подавая руки и не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр», – сказал Владимир Зеленский в десятиминутном видеообращении к украинцам.

Разъяснения СНБО о порядке пересечения границы

На интернет-сайте Совета национальной безопасности и обороны отмечается, что с 16 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение последующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины – аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Также СНБО Украины сообщает, что с 17 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

«Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты. СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года», – говорится в заявлении СНБО.

Первый летальный случай в Украине от COVID-19

Министерство здравоохранения сообщает о первой смерти в Украине от коронавируса, отмечает Украинская служба «Радио Свобода».

Заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил 13 марта, что в Житомирской области умерла пожилая женщина, у которой диагностировали COVID-19.

«71-летняя женщина, у которой вчера в Радомышле Житомирской области была подтверждена коронавирусная инфекция, умерла. У нее была двусторонняя пневмония. Врачи не смогли спасти ей жизнь. В свое время эта женщина путешествовала в Польшу, где были случаи коронавирусной инфекции. Она вернулась в Украину без симптомов, симптомы проявились, когда она вернулась в Украину», – сказал Ляшко.

О карантине и политике

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, решения украинских властей для противодействия распространению коронавируса «были не совсем последовательными, неадекватными угрозам и политически ангажированными».

«Во-первых, мы были не готовы. Хотя имели почти два месяца с момента начала эпидемии в мире. У нас не было реальных оснований для введения карантина – один заболевший. Карантинные мероприятия были направлены не на предупреждение распространения болезни, а как ответ на существующие запросы в общественном мнении», – говорит Богдан Петренко.

Он считает, что нельзя исключать возможности применения карантина в Украине в политической сфере, как средства для ограничения протестов.

По словам Богдана Петренко, закрытие сообщения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей ОРДЛО – это также ответ на страхи, а не метод для ограничения распространения вируса.

«Фактически это сигнал на неподконтрольные территории о том, что они не воспринимаются как полноценные граждане Украины, которым наше государство может оказать помощь», – утверждает эксперт.