 

Мнение: Самая красивая армянка

15.03.2020, 1:47, Разное

Модели Gucci Армине Арутян (многие находят ее внешность отталкивающей) – 24 года. Спросил приятеля Вартгеаса, разумеется – он армянин:
– Ты правда считаешь ее красивой?!
– Еще бы, потрясающая девушка.

И он не шутит. Эта носатая с густыми бровями девушка – эталон этнической красоты.

Каюсь, она не кажется не только красивой, но и вообще сколько-нибудь привлекательной.

Куда интереснее кукольная внешность. Девушки-блондинки с маленькими носиками. Фигуристые. И не худые.

Армине родилась в Ереване, стала на родине широко известна. Ее дедушка – известный художник Хачатур Азизян. И она тоже не только модель, но и дизайнер, иллюстратор.

Стала моделью случайно. Ездила в Берлин, и ее прямо на улице нашел скаут бренда.

– Но внешность у нее – нестандартная, – говорю я. – Для модели.
– Самая стандартная, – возражает он, красотка.

На таких очевидных примерах и понимаешь, что у каждого народа – свои каноны.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2514

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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