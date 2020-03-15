Мнение: Перенос

15.03.2020, 1:42, Разное

Даже в Сирии парламентские выборы перенесены с 13 апреля на 20 мая. Как говорится в указе, "…в рамках реализации мер руководства страны по противодействию [распространению] коронавируса нового вида…"

С гуманизмом на Востоке всегда было не очень. В воюющей и раздираемой гражданской войной Сирии его просто нет. Но даже там руководство полагает, что геноцид – это все-таки не тот метод, с помощью которого нужно решать текущие задачи.