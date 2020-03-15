 

Порошенко захотел срочно вернуться из Испании на Украину

15.03.2020, 1:28, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует как можно быстрее вернуться в страну из Испании, сообщил источник в партии «Европейская солидарность».

По сведениям украинского интернет-издания «Страна.ua», Порошенко должен был пробыть в Испании, куда улетел несколько дней назад для прохождения в одной из клиник курса детоксикации, еще не меньше недели.

«Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта», – сообщил осведомленный источник в партии Порошенко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии с 17 марта авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса. Днем ранее Зеленский заявил, что у украинцев есть три дня на возвращение на родину.

Напомним, в пятницу стало известно, что Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР). Ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем именно обвиняют Порошенко.



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