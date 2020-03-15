 

Изучена польза пробиотиков при отравлении тяжелыми металлами

15.03.2020, 1:20, Новости дня

Сотрудники Оренбургского госуниверситета провели исследование, которое помогло понять, что пробиотики способствуют снижению в организме человека свинца почти на 60%, а также кадмия – на 50%.

Долгое время ученые пытались выяснить, что может помочь человеческому организму справиться с отравлением тяжелыми металлами. Затем проведенное исследование и ряд экспериментов позволили определить, что при попадании бактерии в неблагоприятные для нее условия токсичный металл переводится в неактивное металлическое состояние. При этом такой металл также становится нетоксичным и для человечка. Таким образом, если применять пробиотики при интоксикации кадмием, свинцом и другими тяжелыми металлами, бактерии будут заниматься их нейтрализацией.

Эксперименты на лабораторных крысах показали, что данный способ является действительно эффективным способом борьбы с острыми и хроническими отравлениями тяжелыми металлами.



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