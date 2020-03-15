Найден способ обеспечить работу квантовых компьютеров при комнатной температуре

15.03.2020, 1:20, Новости дня

Международная команда исследователей рассказала, что совсем скоро будут представлены уникальные квантовые компьютеры, которые смогут полноценно функционировать даже при комнатной температуре.

На протяжении длительного периода времени физики пытались понять, как сделать так, чтобы квантовые компьютеры могли полноценно работать при комнатной температуре. Эксперты считали, что данная задача является слишком сложной для ее выполнения, однако в ходе недавно проведенного исследования оказалось, что все не так сложно. Специалисты работали с устройствами, у которых вычислительная система оперирует квантовыми битами или кубитами. Им удалось разработать стабильный полупроводниковый кубит из карбида кремния.

Таким образом, ученые достигли той цели, которая долгие годы казалось недостижимой. Для этого экспертам пришлось неоднократно модифицировать разработанный материал.