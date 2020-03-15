Эксперты рассказали, как митохондрии защищаются от гипоксии

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15.03.2020, 1:20, Новости дня

Российские эксперты определили, что высокая скорость накопления ионов кальция в митохондриях способствует повышению устойчивости клеток сердца и печени к недостатку кислорода.

Не секрет, что гипоксия возникает в условиях дефицита кислорода в клетках. Нередко это вызвано падением его концентрации в окружающей среде или патологиями, среди которых нарушения вентиляции легких, воспалительные реакции, коронарная недостаточность, кровопотери, изменения гемодинамики или геморрагический шок. Долгие годы эксперты работают над поисками наиболее эффективных способов повышения устойчивости клеток и тканей к кислородному голоданию, однако это было безуспешно.

Недавно российские специалисты все же организовали эксперименты, результаты которых помогли понять, что в процессах адаптации организма к дефициту кислорода важную роль играет транспорт ионов кальция в митохондриях.  



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