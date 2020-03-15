 

“Широко распространена коррупция”. Госдеп обнародовал доклад о правах человека в Украине

15.03.2020, 1:15, Новости дня

Госдепартамент США 11 марта опубликовал отчет о ситуации с соблюдением прав человека в Украине в 2019 году.

Как отмечает Госдеп, в течение прошлого года в Украине были зафиксированы случаи пыток и других видов жестокого обращения с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных органов, немотивированных арестов и задержаний, ограничений свободы слова и свободы выражения мнений, включая насилие в отношении журналистов и блокировку интернет-сайтов.

Также Госдепартамент указывает на “существенные проблемы с независимостью судебной власти” в Украине и “широко распространенную коррупция в правительстве”.

“В целом правительство не приняло адекватных мер для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, подозреваемых в злоупотреблениях, что привело к атмосфере безнаказанности. Правозащитные организации и ООН отмечают значительные недостатки в расследовании предполагаемых нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности”, – говорится в докладе.

Госдеп отмечает, что в оккупированных Россией регионах Украины – в Крыму и на Донбассе – распространены убийства мирных жителей, похищения и пытки; “жестко ограничены” свобода выражения мнений, право на мирные собрания, свобода слова, свобода вероисповедания и другие основополагающие свободы.

“Оккупационные власти в Крыму продолжали участвовать в насилии и преследовании крымских татар, проукраинских активистов в ответ на мирное противодействие российской оккупации”, – сказано в документе.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вскоре после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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