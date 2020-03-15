Испания ограничила передвижения внутри страны, выходить из дома без необходимости запрещено

15.03.2020, 1:15, Новости дня

Власти Испании 14 марта объявили о введении строгих карантинных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает испанское агентство EFE, о карантине после семичасового заседания правительства объявил премьер Педро Санчес.

В соответствии с принятым решением, гражданам Испании запрещается покидать дома без веской причины. К ним правительство относит покупку продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости, заботу о пожилых или несовершеннолетних родственниках, а также о людях с ограниченными возможностями.

Личный автотранспорт можно использовать только для этих целей. Частота движения общественного транспорта будет снижена вдвое.

Правительство постановило закрыть бары, рестораны, дискотеки, спортивные учреждения, парки, музеи и другие места отдыха. Религиозные и коммерческие учреждения могут продолжать работу, если гарантируют, что между посетителями будет расстояние не меньше одного метра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

Как сообщает EFE, к вечеру 14 марта в Испании зарегистрировано 5753 случая заражения коронавирусом (+1522 за последние сутки), 136 человек скончались (+15 за последние сутки). По количеству инфицированных Испания находится на пятом месте в мире, уступая Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее.