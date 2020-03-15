 

В Китае становятся популярными приложения по подбору пластических операций

15.03.2020, 1:07, Разное

В Китае начали набирать популярность приложения по подбору пластических операций. Утилиты So-Young и GengMei сейчас находятся в топе во всех цифровых магазинах.
Местные издания отмечают, что сперва большая часть утилит по подбору пластических операций представляла собой аналоги MSQRD, но с возможностью замены лиц на образы звезд K-pop. Сейчас количество пользователей подобных приложений достигло значения в 7,5 миллиона человек. На первом и втором местах по популярности находятся So-Young и GengMei соответственно.

«По результатам опроса пользователей, чаще всего они примеряют на себя результаты для развлечения. Примерно 8 процентов респондентов заявили, что действительно собираются обратиться к пластическим хирургам, ввиду чего предварительно проверяют, как они будут выглядеть после операции», – говорится в сообщении социологического агентства Dragon Social.
Специалисты отмечают, что в США примерно 3 процента граждан, которые решаются на пластическую хирургию, обращаются к медикам только после 30 лет. В странах Азии же около 20 процентов жителей делают операции до 25 лет.



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